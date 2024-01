BonTerra Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Aktie von Bonterra wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 2,73 insgesamt 99 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 322,97 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bonterra-Aktie in den letzten 7 Tagen hat einen Wert von 37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 62,5 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich Bonterra war in den letzten Tagen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und es gab weder positive noch negative Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende liegt Bonterra mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau", der eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.