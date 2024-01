BonTerra Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bonterra wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Bonterra weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,83, dass das Wertpapier als neutral eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Dividende schüttet Bonterra im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bonterra liegt bei 2,73, was 99 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 320. Dadurch ist der Titel unterbewertet und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten dagegen verstärkt positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.