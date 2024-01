BonTerra Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Der Aktienkurs von Bonterra weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -37,29 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,62 Prozent aufweist, liegt Bonterra mit einer Rendite von -37,29 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Bonterra ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,73 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 324, was zu einem Abstand von 99 Prozent führt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung in Bezug auf Bonterra lässt sich durch weiche Faktoren wie die Einschätzung auf sozialen Plattformen ermitteln. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und auch die Themen rund um Bonterra in den sozialen Medien vor allem neutral waren. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bonterra aktuell 0, was eine negative Differenz von -3,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dessen erhält Bonterra eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.