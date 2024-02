Bomin Electronics Aktie: Der weitere Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bomin Electronics beträgt das aktuelle KGV 145. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Bomin Electronics aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Bei Bomin Electronics liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 38,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Jedoch ist der RSI25 überkauft, wodurch die Aktie in diesem Punkt mit "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei Bomin Electronics in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich bei Bomin Electronics ein Durchschnitt von 10,82 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,9 CNH, was einen Unterschied von -36,23 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Bomin Electronics daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.