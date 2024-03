Bomin Electronics Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse der Bomin Electronics zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 10,48 CNH verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 7,75 CNH lag, was einem Abstand von -26,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 8,16 CNH, was einer Differenz von -5,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Bomin Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,06 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um -10,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Bomin Electronics in diesem Vergleich um -36,25 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -15,52 Prozent, wobei die Bomin Electronics um 31,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bomin Electronics aktuell bei 145 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher weder unter- noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.