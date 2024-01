Bomesc Offshore Engineering Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Analyse des Sentiments und Buzz: Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität zeigen, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Bomesc Offshore Engineering-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse kann festgestellt werden, dass auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Bomesc Offshore Engineering derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes in Höhe von 12,51 CNH verläuft, während der Kurs der Aktie (12,4 CNH) um -0,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 12,78 CNH, was einer Abweichung von -2,97 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bomesc Offshore Engineering führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen (mit einem Niveau von 48,21) als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen (RSI25 von 64,22).

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,43 Prozent erzielt, was 1,41 Prozent über dem Durchschnitt (7,02 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.