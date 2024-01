Bombardier Registered (B) Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Bombardier-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation als der RSI7 und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Bombardier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Bombardier in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie abgibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bombardier wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bombardier diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch Bombardier insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt für die Bombardier-Aktie einen Durchschnitt von 55,99 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 53,21 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 49,03 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält Bombardier insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.