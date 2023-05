Bombardier Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Für die Aktie Bombardier stehen per 13.05.2023, 06:29 Uhr 55.01 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Bombardier zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bombardier-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 49,29 CAD. Der letzte Schlusskurs (55,01 CAD) weicht somit +11,6 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 64,62 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,87 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bombardier ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Bombardier-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bombardier-Aktie hat einen Wert von 81,73. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,76). Der RSI25 liegt bei 66,76, was bedeutet, dass Bombardier hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Bombardier.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Bombardier in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Bombardier wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.