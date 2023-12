BombardierPref D Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Indikatoren für die langfristige Entwicklung. Neben den Analysen von Bankhäusern spielt auch die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet eine Rolle. In Bezug auf Bombardier deutet die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung darauf hin, dass die Stimmungslage insgesamt eher negativ ist. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bombardier blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert und wird daher als "Neutral"-Rating eingestuft.

In den Social Media zeigt sich jedoch ein überwiegend positives Bild der Marktteilnehmer gegenüber Bombardier in den letzten Tagen. Obwohl die neuesten Nachrichten neutral waren, erhalten Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die allesamt in die "Gut"-Richtung zeigen. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs liegt 6,96 Prozent über dem Trendsignal, was diese Einstufung erklärt. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse der vergangenen 50 Tage eine Abweichung des Kurses um +7,51 Prozent, was als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI für Bombardier ist aktuell mit 43,01 als "Neutral" eingestuft, da weder eine Über- noch Unterkauft-Situation vorliegt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird daher auch der RSI als "Neutral" eingestuft.