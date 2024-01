BombardierPref D Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Bombardier-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 51,97 CAD lag, was einen Unterschied von -6,91 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 55,83 CAD bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 49,81 CAD, was zu einem Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+4,34 Prozent) führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bombardier-Aktie liegt bei 52 für die letzten 7 Tage und bei 44,54 für die letzten 25 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, doch in den letzten zwei Tagen wurden vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bombardier-Aktie somit ein "Gut"-Rating.