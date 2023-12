BombardierPref C Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Bombardier ist derzeit laut technischer Analyse kein guter Wert. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 56,14 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 52,23 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,96 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs GD50 der letzten 50 Tage beträgt 48,58 CAD, was einer Abweichung von +7,51 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv eingestellt waren gegenüber Bombardier. Es gab mehr positive als negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch weitgehend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bombardier daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positive Signale zeigte, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bombardier von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls betrachtet. Die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beitragsanzahl zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bombardier hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bombardier bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert von 43,01 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 50 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Neutral".

