BombardierPref C Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Bombardier bei 33,46, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, RSI25 genannt, zeigt einen Wert von 44 für die Bombardier, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Hier zeigt sich für die Bombardier in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine unveränderte Einschätzung hin, was wiederum als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bombardier derzeit bei 56,4 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,21 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,43 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage hingegen liegt bei 48,39 CAD, was eine Distanz von +7,89 Prozent ergibt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten Tagen überwiegend negative Einstellungen gegenüber der Bombardier. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Bombardier eine neutrale Bewertung mit Blick auf den RSI, das Sentiment und die technische Analyse, während die Anlegerstimmung hauptsächlich als "Schlecht" eingeschätzt wird.