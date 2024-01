BombardierPref C Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dafür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bombardier-Aktie beträgt aktuell 52. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben, da Bombardier auf dieser Basis auch weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,54).

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Bombardier-Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diese Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Gut"-Bewertung, was dazu führt, dass Bombardier hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend besser wurde, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bombardier-Aktie ein "Gut"-Rating hinsichtlich Sentiment und Buzz.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Bombardier-Aktie ein Durchschnitt von 55,83 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,97 CAD, was einem Unterschied von -6,91 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 49,81 CAD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält Bombardier für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.