BombardierA Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die neuesten Daten aus den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger in Bezug auf Bombardier in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und 12 negative Tage. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Bombardier daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bombardier von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bombardier mittlerweile auf 56,4 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 52,21 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 48,39 CAD, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Somit erhält Bombardier insgesamt eine Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Bombardier liegt bei 33,46, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, hat Bombardier in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und daher eine "Neutral"-Einschätzung erhalten. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Bombardier daher insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.