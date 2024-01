BombardierA Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Bombardier-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 55,83 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 51,97 CAD, was einem Unterschied von -6,91 Prozent entspricht, und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 49,81 CAD, was einer Ähnlichkeit von +4,34 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Bombardier-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bombardier-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt auch ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Gut"-Bewertung, was dazu führt, dass die Stimmung als insgesamt "Gut" eingestuft werden muss.