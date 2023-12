BombardierA Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Bombardier war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab acht positive und sechs negative Tage, jedoch sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bombardier daher eine "Gut"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die relative Stärke der Aktie wird durch den Relative Strength Index (RSI) gemessen. Aktuell liegt der RSI bei 43,01, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), erhält die Aktie einen Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren für die Analyse von Aktien. Die Anzahl der Beiträge in Bezug auf Bombardier war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bombardier war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Bombardier in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Bombardier derzeit mit dem GD200-Wert von 56,14 CAD als "Schlecht" eingestuft wird. Die Abweichung des GD50 von 48,58 CAD um +7,51 Prozent führt jedoch zu einer "Gut"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".