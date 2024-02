Boltek Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Aktie von Boltek bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 24,62 %, was einem Mehrertrag von 18,11 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen entspricht. Dies deutet auf eine großzügige Ausschüttungspolitik des Unternehmens hin, die als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Boltek-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 76,92 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Boltek.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Boltek-Aktie mit 0,295 HKD nur 1,72 Prozent über dem GD200 liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt hingegen bei 0,31 HKD, was einem Abstand von -4,84 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Boltek-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Branchenvergleich hat die Boltek-Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 61,94 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Bauwesen im Durchschnitt um -9,89 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +71,83 Prozent für Boltek. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Boltek mit einer Überperformance von 69,87 Prozent über dem Durchschnitt. Diese starke Performance führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.