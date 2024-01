Boltek Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten 12 Monaten hat die Boltek-Aktie eine beeindruckende Performance von 60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um -5,56 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +65,56 Prozent für Boltek bedeutet. Auch im Industrie-Sektor konnte Boltek mit einer mittleren Rendite von -4,97 Prozent im letzten Jahr um 64,97 Prozent über dem Durchschnittswert liegen. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Boltek in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich hat Boltek derzeit eine Dividendenrendite von 25,39 Prozent, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Bauwesen-Branche beträgt +19, was Boltek eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbringt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Boltek in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird Boltek jedoch auch in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boltek aktuell bei 11,63 liegt, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Bauwesen) von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Boltek auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.