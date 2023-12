Boltek Aktie: Was war das denn?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Boltek liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, wodurch Boltek in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Boltek in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -3,46 Prozent gefallen, was Boltek eine Outperformance von +63,46 Prozent verschafft. Auch im "Industrie"-Sektor hat Boltek mit einer Rendite von 63,78 Prozent über dem Durchschnittswert überzeugt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um Boltek gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion über die Aktie festgestellt werden.

Die Dividendenrendite von Boltek beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 25,39 Prozent und liegt damit 19,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser soliden Dividendenpolitik erhält die Boltek-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, das Sentiment und die Dividendenrendite, dass Boltek in einigen Bereichen gut abschneidet, aber auch neutrale Bewertungen erhält.