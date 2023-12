Boltek Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Boltek wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Boltek mit einem aktuellen KGV von 11,63 unter dem Branchendurchschnitt von 47,42 in der Bauwesen-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenpolitik von Boltek zeigt eine positive Differenz von +19,05 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauwesen-Branche, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Boltek liegt der 7-Tage-RSI bei 66,67 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, basierend auf einem etwas längeren Zeitraum, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 59,52, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt. Daher erhält Boltek insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.