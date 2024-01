Boltek Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Boltek hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Boltek im Branchenvergleich eine Outperformance von +65,57 Prozent erreicht hat. Auch der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -4,94 Prozent, wobei Boltek 64,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Boltek.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Boltek im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Boltek beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boltek liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Boltek 11,63 Euro zahlt. Dieser Wert liegt um 75 Prozent unter dem Durchschnitt in der Branche, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Boltek über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Boltek in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".