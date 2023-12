Bolt Biotherapeutics Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Diskussionen über Bolt Biotherapeutics in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen geäußert, was darauf hinweist, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann.

Laut Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, erhält Bolt Biotherapeutics insgesamt eine positive Bewertung, da es 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bolt Biotherapeutics liegt bei 5,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 414,02 Prozent entspricht. Daher wird das Rating insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bolt Biotherapeutics derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Bolt Biotherapeutics bei 1,07 USD, was einer Abweichung von +11,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies wird kurzfristig als positiv bewertet. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -17,05 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.