Bolt Biotherapeutics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Aktie von Bolt Biotherapeutics wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit einer positiven Bewertung versehen: 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im vergangenen Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 1,2 USD eine erwartete Kursentwicklung von 566,67 Prozent ergibt. Dies spiegelt die insgesamt positive Einschätzung der Analysten wider.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,21 USD liegt, während der tatsächliche Kurs 1,2 USD beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 liegt bei 1,08 USD, was einen Abstand von +11,11 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Bolt Biotherapeutics-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 9,52, was eine "Gut"-Empfehlung, und der RSI25 liegt bei 46,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtranking von "Gut".

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Bolt Biotherapeutics wird ebenfalls positiv bewertet. Sowohl Kommentare in sozialen Medien als auch die allgemeine Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positiv. Aufgrund dessen wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.