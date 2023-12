Bolt Biotherapeutics Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Bolt Biotherapeutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Dies setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bolt Biotherapeutics. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 5,5 USD für das Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 444,55 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bolt Biotherapeutics bei 1,28 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,01 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,96 USD, wodurch die Aktie mit +5,21 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält Bolt Biotherapeutics insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bolt Biotherapeutics festgestellt wurde. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt Bolt Biotherapeutics für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 29,17 Punkte, was darauf hindeutet, dass Bolt Biotherapeutics momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,63, was bedeutet, dass Bolt Biotherapeutics hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Unter dem Strich wird Bolt Biotherapeutics für diesen Punkt mit "Gut" bewertet.