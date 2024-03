Bolt Biotherapeutics Aktie: Ist das noch normal?

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Bolt Biotherapeutics war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Bolt Biotherapeutics daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, da es eine Kaufempfehlung gab und keine negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bolt Biotherapeutics liegt bei 8 USD, was auf eine mögliche Steigerung des Aktienkurses um 589,66 Prozent hindeutet. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine positive Einschätzung von den Analysten.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Bolt Biotherapeutics auf 7- und 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI auf beiden Zeiträumen weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Bolt Biotherapeutics derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,16 USD, und der Kurs der Aktie liegt um 0 Prozent über diesem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,15 USD, was einer Abweichung von +0,87 Prozent entspricht. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.