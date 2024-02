Bolt Biotherapeutics Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie von Bolt Biotherapeutics wird derzeit mit einem Kurs von 1,22 USD gehandelt, was einem Plus von 10,91 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Kurzfristig wird die Einschätzung als "Gut" eingestuft, während die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Neutral" gilt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,67 Prozent, was zu dieser Bewertung führt.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, lässt sich feststellen, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge gering ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut" eingestuft wurde. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten ein Aufwärtspotenzial von 555,74 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Bolt Biotherapeutics derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 23,21 als überverkauft gilt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt kann die Aktie von Bolt Biotherapeutics also auf kurzfristiger Basis als "Gut" eingestuft werden, während auf langfristiger Basis eher eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Analysten sehen jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.