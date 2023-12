Bolsa Mexicana de Valores Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv liegt bei 39,52, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,59 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung beim Stimmungsbild von Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv aktuell 12,84 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv mit 35,14 MXN inzwischen um +10,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +0,34 Prozent als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "gut" eingestuft.