Bolsa Mexicana de Valores Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen positiv bewertet. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie mit 7,02 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik ergibt. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 35,03 MXN, während der Aktienkurs bei 34,73 MXN liegt, was zu einer Abweichung von -0,86 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 31,64 MXN, was einer Abweichung von +9,77 Prozent entspricht. Das führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung mit einem RSI von 39 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 29,7 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,84 57 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" mit einem KGV von 30,01. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".