Bolsa Mexicana de Valores Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten zwei Wochen wurde die Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", so unsere Zusammenfassung.

Bezogen auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv mit einem Wert von 14,01 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 61 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Kapitalmärkte" von 35. Auf dieser Basis kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Mit Blick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 34,28 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs von 35,11 MXN weicht hiervon um +2,42 Prozent ab, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Die gleitenden Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage (34,49 MXN) führen ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. In Summe wird die Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv-Aktie für die einfache Charttechnik damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie weist einen Wert von 89 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,57 und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Bolsa Mexicana De Valores Sab De Cv-Aktie.