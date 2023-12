Bollore ist zurück!

Der Aktienkurs des Unternehmens Bollore verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,29 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor eine Überperformance von 56,29 Prozent bedeutet. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt im Schnitt 0 Prozent, wobei Bollore aktuell 56,29 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Bollore-Aktie bei 5,59 EUR, was einem Abstand von +0,72 Prozent vom GD200 (5,55 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen anzeigt, weist einen Kurs von 5,3 EUR auf, was einem Abstand von +5,47 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bollore-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt aktuell eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Bollore-Aktie veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigte.

In Bezug auf die Dividende weist Bollore aktuell ein Verhältnis von 1 zu 1 zum Aktienkurs auf, was einer positiven Differenz von +1,2 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.