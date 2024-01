Bollore Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Bollore wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine wichtige Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage.

Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bollore zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von Bollore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In technischer Hinsicht ist die Bollore derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 5,55 EUR, während der Aktienkurs bei 5,655 EUR liegt, was einer Abweichung von +1,89 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,33 EUR, was einer Abweichung von +6,1 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore bei 32,5, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bollore-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine abweichende Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Bollore damit ein "Gut"-Rating.