Bollore Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Stimmung der Anleger bei Bollore in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Einschätzung des Titels insgesamt als "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich Folgendes: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 31,25 Punkte, was bedeutet, dass Bollore momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung zu verzeichnen, da Bollore weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), erscheint Bollore auf den ersten Blick preisgünstig, da es mit einem Wert von 32,5 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält Bollore in fundamentaler Hinsicht ebenfalls ein "Neutral".

In der technischen Analyse erhält Bollore eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstages (GD50) betrachtet. In beiden Fällen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Bollore ein "Neutral"-Rating sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI, fundamentale Kriterien und die technische Analyse.