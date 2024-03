Bollore Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Bollore liegt bei 56,52, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,61 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Bollore können auch über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In den letzten Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Bollore in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore bei 32,5, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Bollore eine Performance von 56,29 Prozent, was einer Outperformance von +56,29 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche als auch zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.