Bollore Aktie: Was noch aussteht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Bollore-Aktie ergibt folgendes Bild: Insgesamt gab es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb der Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Diskussionsintensität wurde das Unternehmen allerdings mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Luftfracht und Logistik" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Daher erhält Bollore eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Bollore-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,55 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,78 EUR (+4,14 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 5,4 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,04 Prozent), wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bollore-Aktie zeigt einen Wert von 19,64, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,17, woraus eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Bollore-Aktie.