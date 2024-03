Bollore Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Bollore hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Telekommunikationsdienste" eine Überperformance von 56,29 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 0 Prozent, und Bollore liegt aktuell 56,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Bollore diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Bollore derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luftfracht und Logistik, mit einer Differenz von 1,2 Prozentpunkten. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore beträgt 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Bollore daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.