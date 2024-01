Bollore Aktie: Immer langsam!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen intensiver als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 5,55 EUR für die Bollore-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,78 EUR, was einem Anstieg von 4,14 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,4 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 7,04 Prozent darüber liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore liegt bei 32, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Luftfracht und Logistik"-Branche auf einem durchschnittlichen Niveau liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bollore eine Performance von 56,29 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche eine Outperformance von +56,29 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Bollore-Aktie aufgrund der Diskussionen, der technischen Analyse, des KGV und der Branchenvergleichs eine positive Gesamtbewertung.