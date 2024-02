Bollore Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Aktienkurs von Bollore hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor um 56,29 Prozent gesteigert, was mehr als 56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Bollore in der "Luftfracht und Logistik"-Branche mit 56,29 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bollore beträgt derzeit 32, während vergleichbare Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität im Internet bezüglich Bollore zeigt eine starke langfristige Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse erhält die Bollore-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs um +11,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs um +7,61 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.