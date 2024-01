Bollore Aktie: Füße still halten!

Die französische Holdinggesellschaft Bollore verzeichnet eine positive Dividendenentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Luftfracht- und Logistikbranche. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei +1,2 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch Analysten.

In Bezug auf den Aktienkurs konnte Bollore im vergangenen Jahr eine Rendite von 56,29 Prozent verzeichnen, was 56,29 Prozent über dem Durchschnitt anderer Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" liegt die Rendite von Bollore mit 56,29 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Bollores Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,21 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (38,46 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Im Bereich Sentiment und Buzz ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden.

Zusammenfassend erhält Bollore daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik, den Aktienkurs und den RSI, sowie im Bereich Sentiment und Buzz.