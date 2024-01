Boliden Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Boliden werden sowohl von Expertenanalysen als auch von langfristigen Meinungsbildern von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Nach unserer Analyse zeigte die Aktie von Boliden eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragshäufigkeit und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Boliden blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Boliden bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Boliden-Aktie mit 288,4 SEK eine Entfernung von -9,37 Prozent vom GD200 (318,21 SEK) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 295,55 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Boliden-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Boliden eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Boliden-Aktie führt zu einer Einstufung "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Boliden in den verschiedenen Analysen und Stimmungsbarometern eine überwiegend neutrale Bewertung erhält.