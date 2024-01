Boliden AB Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Boliden weist eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent auf, was 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und sie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Boliden als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,29 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 28,5 im Segment "Metalle und Bergbau". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Boliden eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Boliden von 288,4 SEK als "Schlecht"-Signal bewertet, da er um 9,37 Prozent unter dem GD200 (318,21 SEK) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 295,55 SEK auf, was einem Abstand von -2,42 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Boliden-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.