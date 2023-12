Boliden Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das schwedische Bergbauunternehmen Boliden wird derzeit aufgrund seiner fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,34 deutlich niedriger ist. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 55 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Boliden-Aktie über die vergangenen Monate konstant geblieben ist. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung in diesem Bereich. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Boliden derzeit eine Rendite von 4,03 % auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,49 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Boliden. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung in Bezug auf die fundamentalen Kriterien, das Sentiment und die Dividende von Boliden.

