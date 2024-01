Boliden AB Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Bei Boliden hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Eine Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Boliden keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Boliden für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,12 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 321,54 SEK mit dem aktuellen Kurs von 311,5 SEK. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Boliden beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,03 Prozent und liegt mit 1,09 Prozent über dem Mittelwert (2,94) für diese Aktie, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten führt.

In puncto Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12,38 Euro, was 55 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert von 27 in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus diesem Grund wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.