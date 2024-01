Boliden Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Boliden war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer Indikator für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Boliden zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ableiten lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Boliden erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Boliden bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Boliden mit 3,99 Prozent 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" mit einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Boliden-Aktie mit 288,4 SEK 9,37 Prozent unter dem GD200 (318,21 SEK) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 295,55 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Boliden-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.