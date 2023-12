Boliden Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Bewertung einer Aktie wird durch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei spielen die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Bei der Analyse von Boliden zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Boliden-RSI liegt bei 17,2, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Boliden in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Boliden mit 4,03 % unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,74 %). Die Ausschüttung ist somit niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 2,71 Prozentpunkte beträgt.