Boliden AB Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Boliden-Aktie wird aus charttechnischer Sicht derzeit als "Schlecht" bewertet. Dies ergibt sich aus der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 327,31 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs von 290,05 SEK, was einer Abweichung von -11,38 Prozent entspricht.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 290,03 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 290,05 SEK liegt, und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Boliden-Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Boliden-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (45,76 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (44,96 Punkte) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Anleger überwiegend negativ gegenüber Boliden eingestellt sind. Die Diskussion drehte sich in den letzten Tagen hauptsächlich um negative Themen, und es gab keine positiven Diskussionen. Daher erhält Boliden in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,03 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und des Bergbaus einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,71 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.