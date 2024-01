Boliden AB Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Boliden-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 320,29 SEK erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 305,05 SEK, was einem Unterschied von -4,76 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zudem wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, für den der letzte Schlusskurs bei 294,82 SEK lag, was einer Abweichung von +3,47 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Boliden-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Dividendenrendite für Boliden beträgt derzeit 4,03 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,09 Prozent über dem Mittelwert (2,94) für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild im Internet für Boliden zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen, weshalb die Bewertung hier "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 80,98 Punkte, was bedeutet, dass die Boliden-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der RSI25 bei 42,38, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Boliden-Aktie für diesen Punkt als "Schlecht" bewertet.