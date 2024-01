Boliden Aktie: Keine Panik!

Das schwedische Bergbauunternehmen Boliden hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Fundamentalanalyse ergibt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12 liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,73 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Boliden auf 7-Tage-Basis aktuell bei 80,98 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt hingegen bei 42,38, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt wird Boliden in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Boliden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der Schlusskurs der Boliden-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 320,29 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 305,05 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Position hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.