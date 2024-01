Boliden AB Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Boliden weist eine Dividendenrendite von 3,99 Prozent auf, was 2,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Daher wird die Aktie derzeit als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Boliden als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 11,29 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 28,5 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Boliden wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Boliden in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.