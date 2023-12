Boliden AB ADR Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Boliden-Aktie beträgt der RSI derzeit 31,9, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 40, was auch als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI ein neutraler Status.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Boliden-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,34 als unterbewertet betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Boliden bei 322,81 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 317,75 SEK liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 291,74 SEK, was als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Boliden derzeit eine Dividendenrendite von 4,03 % aus, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,49 %. Daher wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.