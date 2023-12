Boliden AB ADR Aktie: Das ist erstaunlich

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Boliden ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Auswertungen der letzten zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt "neutral" ist.

In Bezug auf die Dividende liegt Boliden mit einer Ausschüttung von 4,03 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (6,74 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass Boliden derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 325,4 SEK, während der Aktienkurs bei 317,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -2,43 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 290,86 SEK, was einer Abweichung von +9,16 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral"-Einstufung.